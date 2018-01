Galeria da Nasa reúne as 45 melhores fotos de Marte já feitas

Dunas no fundo da Cratera Endurance, em imagem feita em 2004 pelo robô Opportunity. Nasa/Divulgação

Está online, no site da Nasa, a galeria Mars As Art (Marte Como Arte), que reúne as 45 mais belas fotos já tiradas do planeta Marte, escolhidas por artistas e fotógrafos a partir de 5.000 imagens indicadas por cientistas, feitas por sondas dos Estados Unidos e da Agência Espacial Europeia (ESA).

O planeta vermelho vem sendo estudado por sondas orbitais e por robôs na superfície há mais de 40 anos. As primeiras tentativas, realizadas por União Soviética e EUA entre 1960 e 1964, não obtiveram sucesso. A primeira sonda a passar por Marte e realizar estudos do planeta foi a americana Mariner 4, que passou por Marte em 1965 e fez as primeiras fotos próximas do planeta - 22 imagens ao todo.

Os primeiros artefatos humanos a pousar em Marte foram as sondas Viking 1 e 2, dos Estados Unidos, que chegaram à superfície marciana em 1976. Desde então, cerca de 14 outras missões foram enviadas a Marte por EUA, Europa, Japão e União Soviética/Rússia. Dessas, sete foram bem-sucedidas.