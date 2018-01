Garoto de 10 anos morre de meningite em Barretos-SP

Um menino de 10 anos morreu na última sexta-feira em Barretos, no interior de São Paulo, vítima de meningite tipo B. Essa é a segunda morte confirmada na cidade neste ano. O garoto, que começou a apresentar os sintomas da doença no dia 5, foi internado em um hospital da cidade.

O primeiro caso da doença foi constatado no dia 4 de março, quando uma criança de um ano foi hospitalizada. Dois dias depois, a paciente morreu. Neste mês, uma criança de três anos morreu no dia 3 com suspeita de meningite. A Secretaria Municipal de Saúde disse que aguarda o resultado de exames que confirmem a causa da morte. O irmão desse paciente, de um ano de idade, também contraiu a doença. Ele está hospitalizado.

O garoto de 10 anos que morreu no fim da semana passada também é parente das vítimas deste mês. A secretaria afirmou que 49 pessoas que conviviam com as crianças já passaram por tratamento preventivo.