Gestante morre de gripe suína em Manaus

A mulher estava no sétimo mês de gestação quando deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade no último dia 13 com os sintomas da doença. Três dias depois, foi realizado o parto e o bebê foi transferido para a UTI de uma maternidade particular.

O exame de confirmação da gripe suína foi feito pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém, no Pará, antes do parto ser realizado. A confirmação chegou no dia 22. De acordo com a maternidade, a mulher era mãe de outros seis filhos.

Neste ano, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o Amazonas registrou cinco mortes pela doença. Outras 17 pessoas aguardam os resultados dos exames para confirmar o diagnóstico.