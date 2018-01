Gestão será um dos temas do SummitSaúde do ‘Estado’ lPelo segundo ano consecutivo, o Estado realiza em 14 de agosto o evento Summit Saúde Brasil – conferência que tem como principal objetivo destacar e discutir as principais tendências em gestão e tecnologia na área de Saúde e Medicina não só no Brasil, mas no mundo todo. Voltado para gestores e administradores de hospitais, clínicas, laboratórios e planos de saúde, o Summit também vai discutir a importância da profissionalização da gestão, pois abordará temas como redução de custos e sustentabilidade do sistema.