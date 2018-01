Gigantes petrolíferas criam projeto de US$ 1 bilhão contra vazamentos

Grandes empresas petrolíferas, incluindo Exxon Mobil e Shell, vão gastar US$ 1 bilhão para desenvolver um novo sistema de contenção de vazamentos no Golfo do México.

O projeto, organizado em resposta ao trágico vazamento da BP, será criado com vistas a profundidades superiores a 3.000 metros e terá a capacidade inicial de conter até 100.000 barris (15,9 milhões de litros) de petróleo ao dia.

O sistema, que estará disponível para uso no máximo 24 horas após o alerta de vazamento, será usado numa ampla gama de equipamentos e sob diversas condições climáticas. Também terá a possibilidade de expansão.

Consistirá de um equipamento submarino especialmente projetado e dotado de conectores para se prender a navios que irão acumular o óleo liberado.

Exxon, Shell, ConocoPhillips e Chevron Corp formarão uma organização sem fins lucrativos, a Marine Well Containment Company, para operar e manter o sistema. O grupo absorverá todos os custos.