Glaucius Oliva assume presidência do CNPq

BRASÍLIA - O Diário Oficial da União publica nesta terça-feira, 25, portaria que nomeia o professor Glaucius Oliva para o cargo de presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Glaucius ocupava a Diretoria de Engenharia, Ciências Humanas, Exatas e Sociais do conselho. É graduado pela Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo (USP). Fez o mestrado na área de física, também na USP, e é doutor pela University of London.

Oliva é professor titular do Instituto de Física de São Carlos (USP) e é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biotecnologia Estrutural e Química Medicinal em Doenças Infecciosas, parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).