Goiás registra aumento de 558% no número de casos de dengue

O estado de Goiás registrou de janeiro até o último sábado 49.683 casos de dengue. De acordo com balanço da Secretaria de Saúde do estado, desse total, 27.896 foram na cidade de Goiânia.

Veja também:

Mudanças no clima deixam São Paulo mais vulnerável à dengue

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MS tem quinta morte por dengue hemorrágica em 2010

O total confirmado no estado é 558,6% maior que o registrado o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da secretaria, foram contabilizados 45 casos de dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença.

Este ano, o Distrito Federal apresentou 3.681 casos de dengue, em São Paulo foram 7.594.