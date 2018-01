Google homenageia o matemático francês Pierre de Fermat

MADRI - O Google lembra nesta quarta-feira, 17, em sua página de buscas o 410º aniversário do nascimento do matemático francês Pierre de Fermat com uma ilustração de seu último teorema.

O último teorema de Fermat foi elaborado por este cientista no século XVII, mas só foi demonstrado pelo matemático britânico Andrew Wiles em 1995, mais de três séculos depois.

A página de buscas da Google ilustra a fórmula que o matemático Fermat anotou na margem de um livro, no qual também escreveu: "Eu tenho uma demonstração verdadeiramente maravilhosa para esta proposição, mas esta margem é muito pequena para contê-la".

Quando o usuário passa o cursor do mouse sobre a imagem da Google, aparece esta frase, mas no lugar da palavra "margem" está escrito "doodle" (nome dado a essas ilustrações).

Um comitê da Google reúne-se periodicamente para decidir o calendário global dos doodles e também para planejar o lançamento de alguns exclusivos para cada país.

O Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos (USPTO) anunciou no final de março deste ano a aprovação da solicitação da Google para patentear esses logotipos.