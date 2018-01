Google promove feira de ciências online para jovens

SÃO PAULO - Pela primeira vez neste ano o Google vai promover a "Feira de Ciências Google" online para estudantes de 13 a 18 anos de todo o mundo. O único pré-requisito para participar é ter um computador com acesso a internet. As inscrições de projetos estarão abertas até dia 4 de abril. É importante lembrar que todos deverão ter autorização dos pais para participar.

Veja também:

Mais informações sobre o evento

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os semifinalistas serão anunciados no inicio de maio. Os projetos serão postados online e a equipe vai encorajar o público a votar em um ganhador do "preferido do público". Em julho os 15 finalistas selecionados competirão na final, em um evento que será transmitido ao vivo, e um júri formado por cientistas renomados escolherá o vencedor.

O projeto é uma parceria do Google com o Cern (que construiu o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC), o Grupo Lego, a National Geographic e a Scientific American.