Governo afirma que vacinou 80% das crianças contra gripe suína

Solange Spigliatti

Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira, 15, aponta que a estratégia nacional de vacinação contra a gripe H1N1 atingiu a meta de imunizar 80% das crianças de seis meses a menores de dois anos. A campanha já aplicou 23,5 milhões de doses em todo o País.

Com 82% de cobertura (3.589.985 doses), o grupo das crianças se junta ao dos profissionais de saúde, com cobertura de mais de 98% (2.455.641). O total de grávidas vacinadas é de 1.553.027; os doentes crônicos com menos de 60 anos somam 6,4 milhões de imunizados.

Até o momento, segundo o ministério, nenhum efeito adverso grave foi confirmado no Brasil, seja em gestantes ou na população geral brasileira, assim como não há relato desse tipo de reação no mundo, onde foram aplicadas mais de 300 milhões de doses da vacina.

Os jovens de 20 a 29 anos ainda possuem seis dias úteis (contando com esta quinta-feira) para se vacinar. No total, 10.986.314 já procuraram os postos para receber a sua dose. A meta, até o momento, atingiu 31,24%.