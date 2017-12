Governo anuncia quarta morte por gripe suína no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou no começo da noite a quarta morte em decorrência da Gripe A (H1N1), a chamada gripe suína, no Brasil. A morte ocorreu em São Paulo. Segundo a secretaria paulista da saúde, o paciente, um homem de 28 anos, estava internado no Hospital de Clínicas de Botucatu. É a segunda morte por gripe suína em São Paulo - as outras duas foram registradas no Rio Grande do Sul.

A vítima, segundo o hospital, passou a apresentar febre, dor de cabeça, náusea, vômito, tosse e congestão nasal no dia 1º de julho. No dia 4 procurou o serviço médico e foi internado. Três dias depois seu quadro se agravou e ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde faleceu, na sexta-feira. De acordo com o governo do Estado, o paciente teve contato com argentinos e chilenos que estavam no Brasil.