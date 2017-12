Governo aumenta salário de profissionais do Mais Médicos

BRASÍLIA - O governo federal aumentou de R$ 10 mil para R$ 10.513,01 o valor da Bolsa-Formação mensal que poderá ser paga ao médico participante do programa Mais Médicos. A decisão consta de portaria assinada pelos ministros da Saúde, Arthur Chioro, e da Educação, Cid Gomes. Os efeitos financeiros da medida valem já a partir da competência deste mês de janeiro.

Na semana passada, o Ministério da Saúde abriu mais uma rodada de contratações para o Mais Médicos. O novo edital abre espaço para que até 1,5 mil municípios solicitem vagas de contratação. Desse total, 424 não participavam do projeto e agora poderão solicitar profissionais.

Segundo dados do ministério, o programa ampliou a assistência na Atenção Básica fixando médicos nas regiões do País com carência de profissionais. Por meio da iniciativa, 14.462 mil médicos passaram a atender a população de 3.785 mil municípios, o equivalente a 68% dos municípios do País e os 34 Distritos Sanitários Indígenas.

De acordo com o governo, desde julho de 2013, quando o programa foi criado, cerca de 50 milhões de brasileiros já são beneficiados.