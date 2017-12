Governo brasileiro ajuda Bolívia a criar banco de leite materno

O Governo brasileiro e a Fundação Oswaldo Cruz ajudarão a Bolívia a instalar um banco de leite materno em um hospital público de La Paz, cujo objetivo será diminuir a mortalidade infantil, informou nesta terça-feira, 23, a agência estatal boliviano "ABI".

A responsável pela unidade de nutrição do Ministério da Saúde boliviano, Elizabeth Cañipa, explicou que a Agência Brasileira de Cooperação e a fundação financiarão o projeto com mais de US$ 66 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Cañipa, uma equipe brasileira realizará um seminário nos primeiros dias de março para capacitar o pessoal que trabalhará no banco de leite materno, cuja abertura está prevista para o final de junho.

A instituição será instalada no Hospital da Mulher de La Paz para atender recém-nascidos de baixo peso, órfãos e os que não puderem ser alimentados por suas mães.

Cañipa lembrou que, de cada mil crianças nascidas vivas na Bolívia, 27 morrem por má alimentação. O país tem uma alta taxa de mortalidade neonatal (crianças com menos de 28 dias de idade).