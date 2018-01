Governo confirma 131 casos de gripe suína no Brasil

São Paulo, 19 - O saldo de infectados pela gripe suína segue avançando. O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta sexta-feira, 19, mais 17 casos. Trata-se de 14 moradores de São Paulo, 2 de Goiás e 1 do Rio Grande do Norte - o primeiro do Estado. Todos passam bem. Três desses novos casos resultam de transmissão ocorrida dentro do Brasil, elevando para 23 o total de notificações desse tipo. Apesar disso, a pasta considera o contágio no País limitado, sem evidências de sustentabilidade.

Veja também:

Novartis rejeita doar vacina contra a gripe para nações pobres

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Agora, chega a 131 o total de casos confirmados no Brasil. São Paulo acumula 55 deles, seguido por Santa Catarina e Minas Gerais, com 26 e 19, respectivamente. Os demais foram registrados no Rio de Janeiro, com 15, Tocantins, 4, Distrito Federal, 3, Espírito Santo, 2, Goiás, 2, Mato Grosso, 2, Bahia, 1, Rio Grande do Norte, 1, e Rio Grande do Sul, 1. As mulheres representam a maioria dos infectados: 68. Dos 131 pacientes, 103 têm idades entre 13 e 71 anos.

Ainda não foi possível descobrir o país em que cinco pessoas contraíram o vírus. Até o momento, boa parte dos casos, 48, foram importados da Argentina. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, com 40. Outros 4 doentes estiveram no México, 5, no Canadá e 3, no Chile. Inglaterra, Espanha e Europa seriam as fontes de três.

O Ministério da Saúde informa que acompanha, ainda, 166 casos suspeitos da gripe suína no País. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial.

Os casos suspeitos estão nos Estados de Santa Catarina (36), São Paulo (26), Rio de Janeiro (25), Paraná (16), Distrito Federal (15), Minas Gerais (10), Pernambuco (9), Rio Grande do Sul (6), Goiás (3), Alagoas (2), Bahia (2), Ceará (2), Espírito Santo (2), Maranhão (2), Mato Grosso (2), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (2), Sergipe (2), Roraima (1) e Tocantins (1).