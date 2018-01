Governo cria secretaria especial para cuidar da saúde indígena

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na noite desta quarta-feira, 24, a criação de uma secretaria especial para cuidar da saúde indígena. A nova unidade irá compor a estrutura central do Ministério da Saúde, assumindo a responsabilidade por elaborar, propor e implementar as políticas públicas de promoção e proteção da saúde indígena, parte das atribuições até então reservadas à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

A MP foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, detalhando o funcionamento e como serão preenchidos os cargos a serem criados. A MP também irá transformar as secretarias especiais dos Direitos Humanos, dos Portos, de Políticas para as Mulheres e da Promoção da Igualdade Racial em órgãos essenciais da Presidência da República.

"Eu ia deixar para assinar a medida no próximo dia 19, Dia do Índio, mas aí eu percebi que aqui ia haver muito índio e que algum deles podia estar armado e então decidi assinar logo", disse brincando o presidente durante a cerimônia de entrega do 3º Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - Brasil, realizado em Brasília.

O presidente aproveitou a presença do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, para alertar o ministro sobre a importância do trabalho da nova secretaria. "A secretaria poderá começar a funcionar logo, e eu espero que a gente faça mais e melhor do que a gente vem fazendo. Agora a responsabilidade será maior porque antes você (o ministro José Gomes Temporão) tinha alguém para culpar. Hoje, o responsável é você e vamos cobrar diretamente de você", disse.