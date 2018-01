Governo de SP repassa R$13,2 milhões para Santas Casas

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde liberou nesta sexta-feira, 6, um repasse extra de R$ 13,2 milhões para auxiliar Santas Casas, hospitais filantrópicos e Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Paulo. Ao todo, serão 360 entidades serão beneficiadas.

Os recursos serão pagos até o próximo mês e deverão ser usados pelos hospitais para pagar fornecedores, adquirir materiais ou realizar pequenas reformas. A verba visa auxiliar no equilíbrio financeiro das instituições que, em sua maioria, apresentam problemas de caixa em razão da defasagem da tabela de procedimentos do SUS (Sistema Único de Saúde), definida pelo Ministério da Saúde. "Muitas entidades se encontram em dificuldade financeira, porque a tabela SUS geralmente remunera mal, e por isso este repasse extra é tão importante", afirmou o secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Giovanni Guido Cerri.

O valor foi dividido conforme o volume de atendimento das entidades pelo SUS. A Grande São Paulo será a região mais beneficiada, com um repasse no valor de R$ 4,4 milhões. Esse total será distribuído entre 40 hospitais filantrópicos. A segunda região que receberá maior verba é Campinas, com repasse de R$1,07 milhão, seguida por São José do Rio Preto, com R$1,03 milhão. A verba para cada hospital varia de R$ 20 a R$ 350 mil, conforme tabela divulgada pela Secretaria.