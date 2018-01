Governo do Pará antecipa e já dá início à vacinação da gripe A

A Secretaria de Saúde Pública do Pará decidiu antecipar o início da campanha de vacinação contra o vírus da gripe A no Estado. A partir desta quarta-feira, 3, profissionais de saúde e gestantes que vivem nas cidades de Ananindeua, Belém, Benevides, Bragança, Cametá, Castanhal, Marituba, Parauapebas e São Domingos do Capim serão imunizados contra a influenza A (H1N1) - gripe suína.

Segundo a coordenadora estadual de Vigilância em Saúde, Ana Helfer, a decisão sobre a antecipação da campanha se deve às ocorrências de novos casos suspeitos nessas localidades. O objetivo é garantir que grávidas e médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde estejam protegidos contra o vírus. No caso dos trabalhadores de saúde, a ideia é assegurar que eles se manterão sadios para tratar possíveis pacientes infectados.

Nesses nove municípios, mais de 62 mil pessoas devem ser vacinadas, dos quais 21.873 são trabalhadores da área de saúde e 40.243, gestantes. Para o restante dos municípios e grupos, fica mantido o cronograma nacional estabelecido pelo Ministério da Saúde. Até o fim da campanha, em maio, o Pará pretende vacinar mais de 3,5 milhões de pessoas inseridas nos chamados grupos prioritários.

Segundo a Secretaria de Saúde Pública, somente este ano, o estado já notificou 101 casos da doença, sendo 30 confirmados, e registrou oito mortes provocadas pela gripe A.