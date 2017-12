Governo do Peru exige de Yale devolução de peças de Machu Picchu

O presidente do Peru, Alan Garcia, exigiu que a Universidade Yale, nos Estados Unidos, devolva os tesouros arqueológicos que seus cientistas" saquearam" de Machu Picchu no início do século passado.

O Peru diz que Yale ficou com cerca de 40.000 artefatos, incluindo cerâmica, joias e ossos do sítio arqueológico dos Andes peruanos.

"Ou chegamos a um entendimento... ou simplesmente teremos de descrevê-los como saqueadores de tesouros", disse Garcia, referindo-se à universidade.

Os artefatos foram remetidos para fora do Peru depois que um ex-aluno de Yale, o explorador Hiram Bingham, redescobriu Machu Picchu em 1911. O país andino alega que os objetos foram emprestados a Yale, mas nunca devolvidos.

Antes que Bingham chegasse à cidade antiga, que hoje é um importante centro turístico, o local estava praticamente esquecido, coberto por mata nas montanhas a 2.400 metros de altitude.