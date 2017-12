Governo dos EUA busca voluntários para testar vacina H1N1

O governo dos Estados Unidos está procurando milhares de voluntários para receber as primeiras doses da vacina contra a gripe suína, numa corrida para testar se a nova vacina realmente protegerá contra o vírus H1N1 antes da esperada nova explosão no número de casos no hemisfério norte, prevista para o fim do ano.

O chefe do setor de doenças infecciosas dos Institutos Nacionais de Saúde do governo federal, Anthony Fauci, disse que no início os cientistas testarão diferentes dosagens da vacina em adultos saudáveis e, se não surgirem questões de segurança, passarão a realizar testes me crianças e bebês.