Governo faz simulação de chegada de infectado com Ebola ao Galeão

A ação começou com a simulação de um passageiro com sintomas da doença (febre de início súbito, acompanhada de sinais de hemorragia) dentro do avião. A equipe de bordo então contatou a Anvisa, que por sua vez comunicou Ministério e Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. Os passageiros foram evacuados, já que nenhum deles teve contato direto com sangue e/ou secreções do passageiro infectado - o vírus não é transmitido pelo ar -, e tiveram início os trâmites para a transferência dele à Fiocruz.

A única parte da simulação à qual teve a imprensa acesso foi a chegada do paciente, "interpretado" por um militar das Forças Armadas, ao hospital. Quando a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) estacionou, o paciente levantou-se e deitou na maca com rodas que o aguardava - todos os profissionais que tiveram acesso a ele usavam roupas, luvas e máscaras de proteção; uma funcionária da Fiocruz, também protegida, cuidava de limpar o piso imediatamente após a passagem da equipe médica com o enfermo.

"Embora seja considerada baixa a possibilidade de um viajante infectado por Ebola chegar ao Brasil, foram colocados em teste os procedimentos que devem ser seguidos pelas equipes de saúde", informou o Ministério em nota. A ação teve o objetivo de "preparar a rede de vigilância em saúde para uma resposta rápida e eficiente frente aos desafios impostos pela doença."