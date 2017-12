Governo lança Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde lança nesta segunda-feira, 27, no Auditório Emílio Ribas, em Brasília, a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos.

O slogan desta edição, focado nos receptores de órgãos, é "Seja um doador e só assim serei feliz, bem feliz".

Além da campanha, o ministério anuncia medidas para o setor que, juntamente com a mobilização social, devem resultar no aumento de até 20% do número de transplantes realizados no País. Em 2009, foram feitos 20.253 cirurgias desse tipo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).