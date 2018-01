Governo lança série de HQs sobre prevenção da aids

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, visita nesta terça-feira, 15, em Brasília, a 1ª Mostra Nacional do Programa Saúde na Escola e a 4ª Mostra Nacional do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas.

A mostra reúne 733 experiências do programa, criado no fim de 2008 e voltado à prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico público.

Na ocasião, também é lançada uma série de histórias em quadrinhos para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e aids.

O representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, Vincent Defourny, participa da cerimônia.

Os roteiros das histórias foram desenvolvidos por profissionais convidados e executados por ilustradores como o brasileiro Eddy Barrows, atual desenhista do Superman (DC Comics).