Governo lança sistema para melhorar controle de transfusões de sangue

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira, 31, um sistema informatizado para melhorar o controle de sangue usado em transfusões no País. Atualmente o rastreamento é feito por meio de planilhas, um procedimento que, na avaliação do ministro da Saúde, Arthur Chioro, apresenta maior risco de erros. A nova ferramenta está disponível a partir desta terça para os serviços de hemoterapia.

O software permite que as redes formem o cadastro de pacientes, médicos e de técnicos. A ferramenta também permite fazer um banco com informações de resultados de testes feitos com material doado, a tipagem e o destino dado para as bolsas de sangue.

"Além de maior controle, isso dará maior agilidade para toda a rede", disse Chioro.