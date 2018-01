Governo minimiza falha na entrega de vacina contra gripe O diretor da Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage, classificou como pontuais as falhas na entrega de vacina contra a gripe suína em algumas cidades do País. De acordo com ele, a distribuição do imunizante está regularizada e não há perspectivas de que problemas possam ocorrer. Ele informou que vacinas serão entregues em seis parcelas. "Isso traz um pouco mais de dificuldade."