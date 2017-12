Governo nigeriano diz que até agora Ebola está contido no país

O governo da Nigéria afirmou nesta terça-feira, 26, que a epidemia de Ebola, iniciada em julho, está controlada no país até o momento. De acordo com as autoridades de saúde locais, apenas uma das 13 vítimas confirmadas ainda está sob tratamento.

A paciente, informou o governo nigeriano, é a esposa de um dos médicos que tratou Patrick Sawyer, o liberiano que trouxe o vírus para a Nigéria. Para o tratamento, a mulher está isolada na cidade de Lagos, centro econômico do país. Segundo Onyebuchi Chukwu, autoridade de saúde local, o quadro da paciente é estável.

Dos outros 12 casos no país, houve cinco mortes e sete altas. A atual epidemia do vírus já matou pelo menos 1.427 pessoas e está concentrada na Libéria, Guiné e Serra Leoa e alguns casos registrados na Nigéria, nação mais populosa do continente africano.