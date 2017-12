Governo paulista compra mais 1 milhão de vacinas contra H1N1

SEVERÍNIA - A compra de mais um milhão de doses de vacina contra a gripe H1N1 foi anunciada no interior pelo governo paulista nesta quinta-feira, 19. As doses serão fornecidas pelo Instituto Butantan para reforçar a campanha de vacinação no Estado de São Paulo.

O custo não foi revelado pelo governo paulista, que anunciou a compra em Severínia, a cerca de 400 quilômetros da capital. O governador Geraldo Alckmin disse que as doses começam a chegar aos postos de saúde a partir da próxima segunda-feira, 23.

Oficialmente, a campanha de vacinação termina nesta sexta-feira, 20. Alckmin não falou em prorrogação, mas há prefeituras interessadas em prosseguir com a imunização. Cidades do interior paulista registraram falta das doses nesta semana, como São José do Rio Preto, onde cerca de sete mil pessoas não foram vacinadas. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade relatou que mesmo integrantes do grupo prioritário, como gestantes e crianças, ficaram sem a imunização.