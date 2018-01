Governo retoma Caravana da Dengue

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inicia nesta sexta-feira, 7, pelo Rio de Janeiro, as atividades de mobilização para o enfrentamento da dengue, retomando a chamada Caravana da Dengue.

Nos dois primeiros meses (janeiro e fevereiro), ele deve visitar sete estados (Amazonas, Acre, Espírito Santo, Ceará, Tocantins, Goiás e Pará) para sensibilizar contra a doença gestores de saúde e de outras áreas como educação, saneamento básico, abastecimento de água e limpeza pública, além da população.

A agenda de Padilha no Rio começa às 10h, com a inauguração da Clínica da Família David Capistrano, no bairro de Campo Grande. Às 11h, no mesmo local, o ministro faz a palestra de abertura do curso para formação de 1.200 novos agentes de vigilância e saúde, que vão atuar no combate à dengue na cidade.

Em seguida (12h), ainda em Campo Grande, Padilha visita a Unidade de Pronto-Atendimento 2 (UPA 2). Depois, segue para uma visita, às 13h, ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.