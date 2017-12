Governo vai incentivar clínicas odontológicas em universidades

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BRASÍLIA - Ministério da Saúde vai financiar a implantação de clínicas odontológicas dentro de universidades e custear atendimentos realizados para a população. A parceria, feita com Ministério da Educação, prevê a participação de quinze universidades. As instituições que aderirem à iniciativa vão receber R$ 80 mil de incentivo e um repasse mensal que pode variar entre R$ 25,2 mil e R$ 103 mil, de acordo com número de atendimentos. As clínicas terão cinco especialidades.

Na avaliação do ministério, a ação vai ampliar em 40,5 mil o número mensal de procedimentos na odontológicos na rede pública de saúde. Alunos das universidades credenciadas (que poderão ser públicas ou privadas) poderão acompanhar o trabalho das equipes de saúde bucal desde o início do curso. Nas etapas finais da graduação, eles poderão prestar atendimento, com auxílio de professores.