Governo vai investir em pesquisa para reduzir infecções hospitalares

BRASÍLIA - Um edital publicado nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial da União pretende apoiar pesquisas sobre infecções hospitalares nos serviços de saúde no Brasil. Com isso, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Saúde querem mapear incidência e reduzir a taxa de mortalidade e os custos.

A data-limite para submissão dos projetos é 18 de outubro. A proposta deverá se configurar como inquérito epidemiológico de âmbito nacional, descritivo e observacional, realizado em uma amostra de instituições hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) e da saúde suplementar com até 200 leitos.

A amostra deverá ser representativa de cada uma das cinco regiões brasileiras. Será apoiada uma única proposta, financiada por R$ 3 milhões. Metade dos recursos virá do Fundo Nacional de Saúde e os outros 50%, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os fundos setoriais de Ciência e Tecnologia financiam os projetos de pesquisa.

Os interessados devem encaminhar as inscrições ao CNPq pela internet. A divulgação dos resultados está prevista para 22 de novembro. Mais informações podem ser obtidas no endereço www.cnpq.br/editais/ct/2010/040.htm.