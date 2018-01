Grã-Bretanha ganha hospital para pacientes 'se recuperarem mais rápido'

Um hospital projetado pelo premiado arquiteto britânico Norman Foster foi inaugurado nos arredores da cidade de Bath com o objetivo de ajudar os pacientes a se recuperarem mais rápido.

Com ambientes de estilo "clean" e moderno, que mais lembram um hotel, o Circle Bath Hospital é privado, mas vai atender pacientes encaminhados pelo serviço público de saúde.

Pesquisas recentes mostram que os pacientes se recuperam melhor em um ambiente calmo, agradável e com bastante luz natural.

Segundo o cirurgião ortopedista Neil Bradbury, que atua no hospital, pacientes mais relaxados tendem a precisar de menos anestesia em uma cirurgia e acordam mais bem dispostos.

A tese já vem sendo defendida pela Comission for Achitecture and the Built Environment, agência governamental que supervisiona obras públicas.

Nos últimos anos, novos hospitais em Londres e no interior chegaram a ser premiados por introduzirem ambientes mais arejados e iluminados.

Mas outras obras construídas com o orçamento de 12 bilhões de libras destinado a hospitais não utilizaram o mesmo conceito.

Os defensores da ideia argumentam que o investimento vale a pena, pois quanto mais rápida a recuperação de um paciente, mais pessoas poderão ser atendidas.