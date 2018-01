Grávida é 2ª vítima da gripe suína no Espírito Santo

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo confirmou hoje a morte de uma gestante infectada pelo vírus Influenza A (H1N1), a gripe suína. Este é o segundo óbito pela doença no Estado. De acordo com a secretaria, a paciente, que não teve o nome revelado, estava internada desde o dia 1º de agosto em um hospital da rede filantrópica do Espírito Santo, e veio a óbito no dia 16.

O bebê nasceu e passa bem. Os exames laboratoriais que comprovam as causas da morte foram feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Dados do Ministério da Saúde divulgados na última quarta-feira, apontavam que 557 pessoas morreram infectadas pela gripe suína no País.