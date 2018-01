Grávida é primeira vítima da gripe suína em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, no interior paulista, confirmou na quinta-feira, 6, a primeira morte decorrente do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína, em uma moradora da cidade.

A mulher, de 32 anos, que estava no oitavo mês de gravidez, ficou internada por dez dias em um hospital de Bragança Paulista, também no interior do Estado.

Assim que sua morte foi constatada, os médicos tentaram uma cesariana, mas o bebê também não resistiu. A enfermidade foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.