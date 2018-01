Grávidas com passagem para países com zika poderão cancelar voo

Atualizado às 18h06 de 27/01/2016

SÃO PAULO - Grávidas com passagem aérea comprada das companhias TAM, LAN, Gol, United Airlines, Iberia e British Airways para países da América Latina que tenham registrado casos de infecção pelo zika vírus poderão antecipar seu retorno ou cancelar a viagem sem custos adicionais.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 26, o Grupo Latam, que reúne a brasileira TAM e a chilena LAN, oferece alternativas para gestantes com viagens internacionais para os seguintes países: Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Guiana Francesa, Haiti, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguai, Puerto Rico, Suriname e Venezuela.

As passageiras grávidas que já chegaram a esses países poderão adiantar o retorno (sujeito à disponibilidade de assentos), sem cobranças adicionais. Já as gestantes com voos programados poderão alterar o destino do voo (sujeito ao pagamento de possíveis diferenças de tarifas) ou solicitar o reembolso do bilhete gratuitamente.

Para usufruir dessas facilidades, a passageira deverá apresentar declaração médica mencionando o número de semanas de gestação. Os benefícios também serão concedidos aos acompanhantes que estejam viajando com a grávida no mesmo voo.

Já a Gol informou que as clientes gestantes que optarem por remarcar ou antecipar o retorno de seus voos para destinos com incidência do zika vírus poderão fazê-lo sem a cobrança de taxa. As passageiras também poderão solicitar o crédito para emissão de um novo bilhete em até 12 meses. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0300 115 2121.

A United Airlines, por sua vez, confirmou à agência Reuters que vai permitir a grávidas que adiem suas viagens ou peçam o reembolso total do bilhete, sem custos.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, 27, a companhia espanhola Iberia e a britânica British Airways informaram que as clientes terão liberdade para trocar, gratuitamente, bilhetes reservados até 29 de fevereiro (incluindo esta data) com destino a cidades no Brasil e no México. No caso da British, a data do voo poderá ser postergada ou a passageira poderá escolher remarcar a passagem para outro destino, com possíveis custos.

A Azul, por sua vez, explicou que "não tem recebido muitas solicitações" de cancelamento ou de remarcação de bilhetes que estejam relacionadas à epidemia do zika vírus e que, portanto, avalia cada caso individualmente.

Enfermidades. O zika vírus está associado à microcefalia em bebês recém-nascidos, além de outras enfermidades. Autoridades de saúde dos Estados Unidos já recomendaram que gestantes evitem viajar ao Brasil e a países que tenham registrado casos do vírus.