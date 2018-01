Green Line fica com carteira da Samcil

São Paulo, 2 - A partir da última sexta-feira, 29, todos os clientes da carteira de beneficiários da Samcil Planos de Saúde foram transferidos para as mãos da Green Line Sistema de Saúde. Em nota, a nova operadora também se compromete com os clientes da Serma Assistência Médica.

Segundo a Green Line, as duas operadoras já notificaram à Agência Nacional de Saúde (ANS) sobre a operação e aguardam a aprovação do órgão, após o envio dos documentos legais necessários referentes às transferências, que possibilitarão as análises técnicas da ANS.

Ainda em nota, a Green Line garante que os associados, "tão logo resolvidos os passos administrativos e burocráticos serão comunicados das providências necessários para a continuidade do atendimento".