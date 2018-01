Gripe A pode se espalhar por uma semana além dos sintomas

Novos estudos mostram que um número considerável de portadores do vírus A H1N1 é capaz de disseminar o vírus da doença popularmente conhecida como gripe suína durante uma semana ou mais depois da manifestação dos primeiros sintomas, revela uma nova pesquisa. O período é superior ao que os especialistas acreditavam inicialmente.

Veja também:

ESPECIAL: Entenda a gripe suína

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESPECIAL: Perguntas e respostas sobre a gripe

A nova pesquisa indica que o contato com pacientes da gripe suína deve ser evitado por mais tempo e que, até o momento, a tosse é o sintoma mais preciso com relação ao tempo durante o qual um enfermo é capaz de espalhar o vírus.

A pesquisa foi comentada na tarde desta segunda-feira durante uma conferência sobre microbiologia na Califórnia.

Mais cedo, um especialista da Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que aproximadamente 40% das pessoas que morreram ou adoeceram com gravidade após contraírem a gripe A H1N1 eram jovens e saudáveis.

Entre os casos mais sérios entre os que contraíram o vírus, 40% "seriam do contrário considerados saudáveis", notou o especialista da OMS Sin Lun Tam, em uma conferência sobre doenças pulmonares. O encontro ocorre até quarta-feira, em Viena.

Entre os que adoeceram gravemente do vírus, mais de metade tinha menos de 20 anos, disse o especialista. O maior índice de mortes ocorreu entre as pessoas com idades entre 25 e 49 anos.

Sin Lun Tam apontou ainda que entre 15% e 30% dos contaminados pelo vírus que deram entrada em hospitais precisaram de cuidados intensivos. Segundo ele, a origem da doença ainda é desconhecida.

Na Austrália e nos Estados Unidos, as crianças eram o grupo com maior hospitalizações pela doença, segundo a OMS. Ao menos 3.205 pessoas já morreram em todo o mundo pela gripe A H1N1 desde os primeiros casos em abril, informou a entidade na sexta-feira.