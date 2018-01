Gripe: com mais 6 casos, total de mortos no PR vai a 31

A Secretaria da Saúde do Paraná divulgou, no início da noite de hoje, um novo boletim epidemiológico que elevou para 31 o total de mortes ocorridas no Estado em razão da gripe suína. Foram confirmados seis novos óbitos. O número de casos confirmados da doença chega a 761, com o acréscimo de mais 183 desde o último boletim, divulgado na quarta-feira. Das 31 mortes, 21 delas ocorreram na região de Curitiba, três na região de Foz do Iguaçu, dois na região de Jacarezinho e dois na região de Ponta Grossa. As regiões de Londrina, União da Vitória e Maringá têm uma morte registrada cada.

Entre os mortos, 14 são mulheres e 17 são homens. Os óbitos ocorreram entre os dias 14 de julho e 6 de agosto, quando foram registradas duas mortes. O boletim apresenta três mortos como criança/adolescente (idades entre 0 e 19 anos), seis são adultos (41 a 65 anos) e o restante é classificado como adulto jovem (20 a 40 anos). Entre os casos confirmados, 68% estão na região de Curitiba. Segundo a secretaria, 2.804 pessoas aguardam os resultados dos exames. Entre as 1.403 amostras descartadas, sete são de pacientes que morreram com sintomas de problemas respiratórios.