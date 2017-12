Gripe: escolas estaduais de SP adiam retorno das aulas

As escolas estaduais de São Paulo adiaram o retorno das aulas na rede de ensino, que deveriam acontecer no próximo dia 3, por conta da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, segundo informações da Secretaria Estadual de Educação. De acordo com a pasta, as aulas devem reiniciar no dia 17 de agosto. A medida foi tomada após recomendação da Secretaria Estadual da Saúde. As escolas que já registraram o fim das férias terão as aulas interrompidas.

Ontem, o Estado de São Paulo confirmou quatro novas mortes causadas pela doença. Nesta terça, até o início da tarde, as confirmações eram mais sete. O Estado já contabiliza 27 vítimas mortas pela gripe suína. O Paraná também anunciou três mortes na segunda-feira, elevando, até ontem, a 45 o total de vítimas da enfermidade no País. Nesta terça, a soma chegava a 53. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, na Paraíba, confirmou o primeiro caso de morte causado pelo vírus da gripe A na Região Nordeste.