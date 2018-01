Gripe faz SP liberar R$ 7 mi para material de higiene em escolas

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo destinou R$ 7 milhões para compra de material de higiene para as escolas da rede pública, informou nesta segunda-feira, 17, à Agência Estado, o secretário Paulo Renato Souza. O objetivo é tentar evitar a proliferação do vírus da gripe suína.

As aulas nas escolas estaduais recomeçaram nesta segunda-feira - elas haviam sido marcadas para 3 de agosto e foram adiadas por causa da doença. A Secretaria também vai distribuir panfletos aos 5,3 milhões de alunos da rede explicando como prevenir e tratar a gripe suína.

Os recursos suplementares devem ser usados na compra de sabonete líquido, papel toalha e copos plásticos. "Asseguramos que todas as escolas estaduais, hoje, devem ter o material", disse Paulo Renato ao acompanhar a chegada dos alunos à Escola Estadual Dr. Alberto Cardoso de Mello Neto, no Tucuruvi, zona norte da capital paulista.

De acordo com o secretário, as escolas sempre dispuseram de sabonete e papel toalha, mas o governo estadual decidiu reforçar o estoque dos produtos para garantir que não faltem. A principal recomendação para prevenir a gripe suína é lavar frequentemente as mãos com água e sabão.

Paulo Renato reiterou que a rede estadual de SP vai cumprir os 200 dias letivos determinados por lei. As escolas devem apresentar, ainda esta semana, um novo cronograma de aulas para aprovação das diretorias de ensino.