Gripe mata mais 15 pessoas no RS; total no Estado vai a 70

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou mais 15 mortes provocadas pela gripe A no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, depois de receber resultados de exames feitos pela Fiocruz e pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Com os novos registros, o Estado passa a ter 70 óbitos causados pela doença, também chamada de gripe suína.

As 15 mortes ocorreram entre os dias 20 de julho e 12 de agosto. As vítimas tinham idades de um mês a 55 anos. Nove delas eram de sexo feminino e seis, do masculino. Oito tinham outras doenças e sete, não. Cinco óbitos ocorreram em Porto Alegre, dois em Caxias do Sul e Montenegro e um em Passo Fundo, São José do Ouro, Não-Me-Toque, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul e Soledade.

Avaliações feitas pela Secretaria Estadual da Saúde indicam que a velocidade de contágio da gripe A começou a perder força em Uruguaiana, Santa Maria, Caxias do Sul e Passo Fundo, que foram as primeiras cidades atingidas pela doença. Ao mesmo tempo, a gripe A está se espalhando rapidamente em Porto Alegre e região metropolitana.