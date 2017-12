Gripe mata mais 2 em SP; uma vítima estava grávida

A gripe suína causou mais duas mortes no Estado de São Paulo. As vítimas morreram nas regiões de Araraquara e São José do Rio Preto, segundo informaram hoje as secretarias municipais de Saúde. os exames foram realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O número de mortes causadas pela gripe suína no Estado chega a 30.

Entre as vítimas está uma moradora de Ibitinga que tinha 38 anos e estava grávida de 8 meses. Ela foi internada dia 21 e faleceu dois dias depois no Hospital Beneficência Portuguesa, em Araraquara. Os médicos realizaram uma cesariana de emergência, mas o bebê não sobreviveu.

O segundo caso confirmado é de um morador de Turiúba, a 546 quilômetros de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o homem de 58 anos morreu dia 21 no hospital particular Austa após retornar de uma viagem da Paraíba. A assessoria do hospital informou que o paciente foi internado dia 19 com febre e, no dia seguinte, foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele tinha problemas cardíacos e diabetes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na manhã de hoje a Prefeitura de Sumaré, no interior de São Paulo, confirmou o primeiro caso de morte causado pelo vírus Influenza A (H1N1) no município. Uma mulher de 31 anos ficou internada no Hospital Estadual de Sumaré por dez dias e morreu no último sábado.