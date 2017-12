Gripe: países árabes proíbem ida de crianças ao Hajj

Em uma tentativa de conter a disseminação da gripe suína, os ministros da Saúde dos países árabes decidiram proibir as crianças, os idosos e as pessoas com quadro clínico crônico de participar da edição deste ano do Hajj, a mais importante peregrinação islâmica. A decisão foi tomada durante uma reunião realizada no Cairo, capital do Egito, e encerrada ontem.

O Hajj, peregrinação que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida, atrai anualmente cerca de três milhões de pessoas às cidades sagradas de Meca e Medina. A edição deste ano do Hajj acontecerá em novembro, perto da chegada do inverno no hemisfério Norte. Os ministros esperam que a proibição à presença de crianças, idosos e enfermos reduza drasticamente a probabilidade de contágio.

Os governos dos países islâmicos temem que o vírus da Influenza A (H1N1) encontre terreno fértil para se disseminar nas aglomerações comuns à peregrinação. De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), a pandemia de gripe já matou mais de 700 pessoas em todo o mundo.