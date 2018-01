Gripe: SP não adiará aulas novamente, diz secretário

O secretário estadual da Saúde, Luiz Barradas Barata, disse hoje que o governo de São Paulo não planeja adiar pela segunda vez a volta às aulas no Estado por causa da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. O secretário reiterou a opinião de que, com a elevação das temperaturas, o contágio pelo vírus da gripe A vai diminuir. "Não está planejado um novo adiamento das aulas. Acreditamos que em 17 de agosto a situação esteja melhor, o calor já tenha chegado e a gente possa reiniciar as aulas", afirmou ele, após participar da inauguração de um novo prédio do Hospital do Coração, na capital paulista.

O secretário afirmou que o adiamento do início das aulas de 3 para o dia 17 de agosto foi fundamental para proteger as crianças do vírus. "O adiamento foi muito importante. Se conseguimos evitar a morte de uma criança, a medida já valeu a pena", disse. Barradas recomendou que estudantes e professores que estiverem com sintomas de gripe suína fiquem em casa para evitar a proliferação do vírus.

Segundo Barradas, a partir de hoje os paulistas devem ter mais facilidade para receber o antiviral Tamiflu em unidades de saúde. Há 176 postos de distribuição no Estado. Para obter o medicamento, é preciso apresentar uma receita médica e um formulário preenchido por um médico da rede pública ou particular. Barradas reforçou que o uso de Tamiflu só é indicado para quem pertence a grupos de risco, como crianças com menos de dois anos, idosos com mais de 60 anos, grávidas e pacientes com problemas imunológicos.

"Noventa e seis por cento da população que tiver a gripe tem de tratá-la como gripe comum, com remédio para febre, repouso e muito líquido", disse. "Há remédio suficiente para aqueles que realmente precisarem." Segundo o secretário, o Estado recebeu no sábado 15 mil tratamentos contra a gripe suína do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, esteve no evento de inauguração da unidade do HCor, mas deixou o local sem falar com a imprensa.