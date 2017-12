Gripe: SP passará a divulgar números semanalmente

O número de casos e de óbitos por conta do contágio do vírus da gripe suína no Estado de São Paulo passará a ser divulgado semanalmente, informou hoje o secretário estadual de Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. De acordo com o secretário, a decisão segue o exemplo do Ministério da Saúde de compilar semanalmente os dados. "Não há mais sentido em ficar anunciando diariamente o número de óbitos", disse Barradas. "Estamos com uma quantidade de casos e de óbitos já grande." Até o último balanço, divulgado ontem, ocorreram 27 mortes em São Paulo por conta da doença.

De acordo com Barradas, ainda não foi definido em que dia da semana será feito o anúncio, mas o Estado deve esperar primeiro a divulgação feita pelo Ministério da Saúde. O secretário reforçou a orientação para que as escolas públicas e particulares adiem para 17 de agosto a volta às aulas. A recomendação foi feita na terça-feira. Mesmo assim, algumas escolas particulares mantiveram seu calendário letivo.

"Não é uma obrigatoriedade, mas infelizmente as escolas que começarem as aulas agora vão expor as crianças a uma possibilidade maior de se infectar", disse o secretário. Ele reiterou que espera uma diminuição no número de casos da doença por volta da segunda quinzena de agosto, com a elevação das temperaturas.