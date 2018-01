Gripe suína causa segunda morte nos EUA

Uma mulher que morava no Estado americano do Texas morreu depois de ter sido infectada pelo vírus da gripe suína, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 5.

A paciente vivia na cidade texana de McAllen, perto da fronteira com o México. De acordo com a Associated Press, a mulher padecia de diversos problemas crônicos de saúde e morreu no início desta semana. A nota não especifica a data.

Trata-se da segunda morte confirmada por gripe suína nos Estados Unidos.

A primeira foi a de um bebê mexicano que havia sido levado pela família ao Texas e morreu em um hospital local.