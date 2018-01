Gripe suína deixa 90 trabalhadores da Vale em quarentena

SÃO PAULO - Cerca de 90 pessoas, entre funcionários e prestadores de serviço da Vale que trabalham no 30º andar do edifício Santos Dumont, no Rio de Janeiro, devem ficar em quarentena em suas casas até o próximo dia 29.

A medida foi adotada como precaução depois que um consultor que presta serviços no edifício foi diagnosticado com a gripe suína no último dia 19, após voltar de uma viagem à Argentina.

Segundo a empresa, o consultor passa bem, apresenta melhora dos sintomas e encontra-se em repouso domiciliar por orientação médica, conforme protocolo do Ministério da Saúde do Brasil.

A Vale informou ainda que ele só manteve contato com pessoas que trabalham no 30º andar do edifício e não circulou por outras unidades da empresa. Mesmo não apresentando nenhum tipo de sintoma, todos os que tiveram contato direto com o profissional foram instruídos a procurarem o posto de saúde municipal mais próximo às suas residências.