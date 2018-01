Gripe suína deixa um morto e 60 infectados no Chile este ano

SANTIAGO - Uma pessoa morreu e 60 foram infectadas com o vírus H1N1, no Chile este ano, segundo relatório do Ministério da Saúde divulgado do país nesta quarta-feira, 2.

O ministério informou que nove casos da doença são graves. Desses, quatro correspondem à região dos Lagos (sul), quatro à região de Bío Bío (sul) e um à região Metropolitana de Santiago (centro). Os casos correspondem a 62% de homens (37) e a idade média dos contagiados é de 23 anos.

Por regiões, a mais afetada é a dos Lagos (sul), com 35 doentes, enquanto na capital do país os casos somam 21.

Em 2009, na mesma época, foram contabilizados 360 casos de gripe suína no Chile e uma morte, sendo que no final de 2009 esse número passou para 12.302 doentes e 153 mortos.

Segundo as autoridades, embora nas últimas semanas tenha ocorrido um aumento das consultas por doenças respiratórias no país, como é habitual no inverno, no caso específico da gripe A não foi observado um aumento significativo de casos.

Como medida preventiva, o Ministério da Saúde do Chile dispôs vacinas para mais de 4 milhões de pessoas, mas até o final de maio apenas 3,15 milhões haviam se imunizado. Ainda estão disponíveis um milhão de doses.

A subsecretária de Saúde Pública, Liliana Jadue, anunciou a extensão da campanha de vacinação às duas primeiras semanas de junho, aberta a todos os interessados, que "correspondam ou não aos grupos de risco (pessoas da terceira idade ou com doenças crônicas e menores de dois anos, entre outros), definidos pelo ministério no início do programa".

"Como a epidemia de doenças respiratórias ainda não começou, fazemos um chamado a todas as pessoas que queiram se proteger para que compareçam aos consultórios. Enquanto tiverem vacinas disponíveis, as pessoas vão ser vacinadas", disse Liliana.