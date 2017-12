Gripe suína é mais prejuducial ao sistema respiratório que a comum, diz estudo

Um estudo americano realizado em animais sugere que o vírus H1N1, da gripe suína, ataca o sistema respiratório de maneira mais forte que o da gripe comum.

Para avaliar o impacto do vírus, a equipe da Universidade de Winsconsin realizou testes em furões, macacos e camundongos infectados com o H1N1 e com o vírus da gripe comum.

Os resultados, publicados na revista científica Nature, indicam que o vírus da gripe suína se reproduz em maior número no sistema respiratório, provocando mais danos aos tecidos, principalmente nos pulmões.

Além disso, os pesquisadores destacam ainda que o vírus H1N1 tem capacidade de penetrar de maneira mais profunda no tecido respiratório – o que aumentaria as chances de a gripe virar uma pneumonia.

O estudo sugere que, apesar dos potenciais danos que pode causar ao sistema respiratório, a gripe suína produz, na maioria dos casos, apenas sintomas leves e o vírus ainda é sensível aos antivirais.

Semelhanças

Além de avaliar os danos causados no sistema respiratório, a pesquisa ainda sugere que o H1N1 estaria estreitamente relacionado com o vírus que causou uma grande pandemia em 1918, que matou milhões de pessoas.

Segundo Yoshihiro Kawaoka, que liderou o estudo, assim como o vírus da gripe suína, o responsável pela pandemia em 1918 também causava mais danos ao sistema respiratório do que a gripe comum.

Além dessa semelhança, os pesquisadores ainda compararam amostras de pessoas que sobreviveram à pandemia de 1918 e observaram que elas pareciam ter mais imunidade para combater o H1N1.

De acordo com o estudo, "a transmissão contínua do vírus entre humanos poderia resultar no surgimento de variantes patogênicas do vírus, assim como ocorreu em 1918".

O professor Ian Jones, especialistas em gripe da Universidade de Reading, na Grã-Bretanha, afirmou que o estudo oferece a análise que os pesquisadores estavam aguardando sobre a gripe suína.

"O estudo mostra que o novo vírus é mais sério do que o da gripe comum, mas que, na maior parte dos casos, o resultado é a melhora do paciente", disse.

Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que já passa de 100 mil o total de casos confirmados da doença em todo o mundo. Mais de 420 mortes relacionadas à doença já foram confirmadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.