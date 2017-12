Gripe suína faz José Gomes Temporão antecipar volta ao País

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, deve antecipar seu retorno ao Brasil por causa da gripe suína, que já matou 149 pessoas no México. O ministro, que desde sábado encontra-se na Turquia para participar de um congresso de saúde coletiva, deveria retornar ao País no domingo. Mas, diante do alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS) e para acompanhar melhor as medidas no País, ele remarcou seu retorno para esta terça-feira, 28. O ministro falou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo e nesta segunda.

Durante a conversa com o presidente no domingo, Temporão teria dito que o Brasil não precisa se preocupar com a doença. Nesta tarde, a OMS elevou para 4 o nível de alerta de risco de pandemia (epidemia generalizada) de gripe suína em uma escala que vai de um 1 a 6, informou a agência japonesa de notícias Kyodo News, citada pela Dow Jones. Segundo a agência, o nível 4 de alerta significa que a OMS confirmou a eclosão de um novo surto de influenza com evidências de aumento das transmissões entre humanos.