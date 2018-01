Gripe suína faz primeira vítima do ano no Estado de São Paulo

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A Secretaria da Saúde de Santa Bárbara D`Oeste, interior paulista, confirmou nesta segunda-feira, 8, a primeira morte do ano no Estado decorrente do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína.

Veja também:

Campanha nacional de vacinação contra gripe suína tem início

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E-mail avisa data de vacina antigripe

'Metade do país será vacinado contra gripe suína', diz ministro da Saúde

ESPECIAL: Entenda a gripe suína

De acordo com a pasta, a vítima é um rapaz de 31 anos que passou oito dias internado na Unidade de Terapia Intensiva, mas não resistiu ao agravamento de uma crise respiratória. Em todo o País, mais de 1.300 pessoas já morreram por causa da doença desde o ano passado.