Gripe suína: Itaqui-RS retoma aulas após suspensão

As aulas das escolas da cidade gaúcha de Itaqui foram reiniciadas hoje após o prefeito Gil Marques Filho revogar o decreto, publicado no dia 29 de junho, que declarou situação de emergência na cidade em razão do vírus da influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Com isso, as aulas que estavam suspensas por dez dias em todas as instituições de ensino públicas e privadas no município voltaram ao normal, segundo a prefeitura.

A decisão foi tomada em conjunto com as secretárias Eliane Piffero (Saúde) e Martha Luzia Delgado (Educação). Dias antes de Itaqui, outro município gaúcho, São Gabriel, decretou situação de emergência, suspendendo as aulas em todas as escolas e proibindo eventos que reúnam muitas pessoas por causa da enfermidade.